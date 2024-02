In ricordo delle vittime innocenti delle mafie, gli studenti approfondiscono il fenomeno in Romagna

Nell'ambito della rassegna "I cento passi verso il 21 Marzo", giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, per conoscere e riconoscere il fenomeno mafioso nella realtà territoriale, l'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo Rimini ospiterà un incontro per approfondire il tema. L'appuntamento è per il 17 marzo alle ore 9 nella scuola riminese. Il progetto, realizzato attraverso la collaborazione del coordinamento Provinciale Libera Rimini e la docente di italiano e storia, Nicoletta Fiammata, vedrà la presenza della dirigente scolastica Chiara Balena e di Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna. “Docenti” d’eccezione dell’incontro il sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, Davide Ercolani che parlerà in particolare di indagini svolte sul territorio che si sono incrociate con il fenomeno mafioso e Il vice commissario Luciano Baglioni che parlerà di legalità e racconterà la sua esperienza ai ragazzi sulla vicenda della Uno Bianca che ha bagnato di sangue le strade della Romagna negli anni 80/90.