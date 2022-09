In sella a uno scooter ubriaco e senza patente, maxi multa da 5mila euro

Sono proseguiti nel weekend i controlli della Polizia Locale, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Sette le patenti ritirate a seguito delle verifiche della squadra di Polizia Giudiziaria per tassi alcolemici al di sopra dei limiti consentiti. Tre gli automobilisti, tra cui un neopatentato, trovati con valori superiori allo 0.8 g/l, che sono quindi stati deferiti all’autorità giudiziaria. Quattro invece le patenti ritirate con sola sanzione amministrativa, perché con tasso compreso tra 0.5 e 0.8 g/l. Tra i fermati anche un giovane trovato alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente e risultato essere ubriaco al quale sono state contestate diverse violazioni al Codice della strada per un totale di 5mila euro. Condotti nel corso del weekend anche servizi anti-droga con l’ausilio delle unità cinofile Jago e Bruce, che hanno portato alla segnalazione di una ragazza perché trovata in possesso di hashish all’interno di un locale e al rinvenimento tra le siepi di circa 7 grammi della stessa sostanza suddivisa in dosi.