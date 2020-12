In sella con la Ride Riccione e i nuovi percorsi guidati per ciclisti e cicloturisti

Dalla prossima stagione ciclistica, ad inizio primavera, tutti coloro che vorranno cimentarsi con la sfida della Riccione Ride lo potranno fare seguendo i nuovi circuiti permanenti, che rimarranno tutto l'anno, predisposti dagli organizzatori della manifestazione della Perla Verde. Come? Semplicemente seguendo l'installazione di una tabellazione continuativa (ogni 5 km circa) che indica pedalata dopo pedalata il percorso da seguire per essere sempre nella Ride Riccione. Cartelli semplici ed intuitivi che dalla prossima primavera segneranno i nuovi percorsi permanenti.

I nuovi percorsi della Ride Riccione si snodano tra la Romagna, le Marche e la Repubblica di San Marino, regalando paesaggi ed emozioni unici a chi li percorrerà durante l'edizione 2021. Due i percorsi, uno medio da circa 110km, dalla Riviera attraversando la Valconca fino a Villagrande per ritornare poi in Riccione attraverso la Valmarecchia; ed uno mozzafiato per ben 150km circa da Riccione attraverso la Valconca, passando per il Cippo Carpegna, scendendo a Pennabilli, San Leo, Verucchio, oltre il confine dell'antica Repubblica di San Marino per poi rientrare a Riccione. Attraverso il percorso guidato, ciclisti e cicloturisti possono ad ogni pedalata ammirare i luoghi attraversati, tra cui spicca la tappa cronometro del Giro d'Italia 2019.

"Per noi la Ride Riccione è il chiodo dove appendere il quadro di quell'opera d'arte che è la Romagna, il Cippo Carpegna e la Repubblica di San Marino sanno disegnare con la loro storia, i loro paesaggi e la loro enogastronomia. Un momento importante di unione tra sport e promozione, fatta con il mezzo ideale come la bicicletta che permette di avanzare alla giusta velocità per osservare e vivere il percorso". Ha detto Gianfranco Sanchi, project manager RRW.

“Un plauso agli organizzatori della Ride Riccione - ha dichiarato il Presidente di Apt Servizi Emilia Romagna e CT della Nazionale Maschile di ciclismo Davide Cassani - per questa iniziativa che “avvicinera’” alla competizione anche i ciclisti non agonisti. Un’opportunità in più per scoprire il meraviglioso entroterra alle spalle della Riviera. Lo sport rappresenta per la Regione una risorsa oggi più che mai fondamentale e sulla quale investiamo costantemente, uno sforzo arricchito dagli operatori con iniziative intelligenti come quella riccionese. Vi aspetto in sella in primavera lungo i percorsi della Ride Riccione”.