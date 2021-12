In strada o nei locali senza mascherina, sono 110 le persone sanzionate

Aumentano i controlli sull'uso della mascherina e fioccano anche le sanzioni. Con l'entrata in vigore del nuovo decreto si rammenta che è disposta l'obbligatorietà dell'uso dei sistemi di protezione anche all'aperto. Questo è quanto prevede il testo almeno fino al 31 gennaio. Nella Provincia di Rimini nell'ultima settimana sono 110 i casi di persone controllate e sanzionate perché non utilizzavano correttamente la mascherina. Lo riferisce in una nota la Prefettura di Rimini.

Sono 282 le attività e gli esercizi commerciali controllati e le forze dell'ordine in questo caso hanno provveduto a effettuare 4 sanzioni. Proseguono i controlli anche relativi al Green Pass, nella terza settimana di attività si registrano 2.217 verifiche e 11 sanzioni.

I controlli vengono svolti su scala provinciale grazie alla collaborazione tra tutte le forze di Polizia, anche Forestale, Stradale e Ferroviaria con il fondamentale supporto della varie Polizie locali.

A partire dallo scorso 25 dicembre sono entrare in vigore una serie di nuove disposizioni. Obbligo di indossare le mascherine di tipo Ffp2 fino al 31 marzo per: spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza: aerei, navi, treni; tutti i mezzi di trasporto pubblico (autobus, tram, metropolitane). Divieto di consumare cibi e bevande in tutti questi luoghi.

Obbligo di green pass rafforzato per la consumazione al bancone del bar fino al 31 marzo. Chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio 2022. Divieto di feste nei locali pubblici fino al 31 gennaio.