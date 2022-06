In trasferta nella Repubblica di San Marino per depredare le case, arrestato topo d'appartamento

Si sono concluse nella giornata di sabato scorse le trasferte sammarinesi per un malvivente residente nel riminese finito in manette per una lunga serie di furti. La Gendarmeria della Repubblica di San Marino, intorno alle 12.30, ha fermato un veicolo sospetto che in passato era stato notato sul luogo dei colpi avvenuti nei Castelli del Titano. Alla guida dell'auto è stato trovato un 35enne residente in Italia che, al momento del controllo, è risultato essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Portato negli uffici della Brigata Gendarmeria di Serravalle per ulteriori accertamenti, a carico dell'uomo sono emersi pesanti indizi e nel corso dell'interrogatorio messo alle strette non ha potuto far altro che confessare. Il 35enne ha quindi ammesso di essere stato l'autore di vari furti avvenuti in Repubblica, fra cui due di questi accaduti nel Castello di Faetano, e di aver utilizzato carte di credito e bancomat frutto dei colpi facendo shopping nei centri commerciali dei Castelli di Dogana e Borgo Maggiore. Al termine dell'interrogatorio è stato posto in stato di fermo e trasferito presso il carcere dei Cappuccini nel Castello di San Marino Città.