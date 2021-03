In undici a bere davanti al bar: multa e chiusura del locale

In undici, dopo aver comprato da bere, stavano facendo l'aperitivo davanti a un bar di Miramare, a Rimini, sotto gli occhi del titolare. Così giovedì pomeriggio i vigili di Rimini, impegnati in un controllo in borghese, hanno disposto la chiusura dell'attività per cinque giorni. Gli avventori del bar, alcuni dei quali si sono allontanati all'arrivo dei vigili, sono stati identificati. La violazione delle disposizioni del Dpmc - che vieta il consumo sul posto e prevede l'impossibilità per i bar e i ristoranti di operare, se non attraverso delivery o take away - ha comportato per il gestore anche una multa di 400 euro.