In vacanza a Rimini ma era una ricercata, dall'hotel passa al carcere

E' passata direttamente dalla stanza d'albergo, dove era in vacanza, alla cella del carcere femminile di Forlì la romena 39enne arrestata lunedì sera dalla polizia di Stato. La turista, infatti, appena registrata nella struttura ricettiva di Marebello ha fatto scattare il sistema allert degli alloggiati in Questura in quanto si trattava di una ricercata. Gli agenti, quindi, si sono precipitati nell'hotel dove hanno bloccato la straniera sulla quale pendeva un ordine di carcerazione per una serie di reati contro il patrimonio. Portata in Questura per gli accertamenti di rito, al termine delle pratiche è stata trasferita nella casa circondariale.