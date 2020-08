In vacanza coi nonni la "nipotina" svaligia un negozio di borse

Si è conclusa con una denuncia a piede libero per furto aggravato la vacanza di una 19enne napoletana, ospite dei nonni a Cattolica deferiti a loro volta, che nella giornata di martedì ha svaligiato un negozio della Regina. La giovane, insieme ai parenti entrambi 65enni, è entrata nella boutique dove approfittando della distrazione del personale ne è poi uscita in tutta fretta con ben 5 borse. Il trio è poi riuscito a far perdere le proprie tracce ma, il furto, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il titolare si è quindi rivolto ai carabinieri che, visionando i filmati sia del negozio che quelli lungo le strade, sono arrivati alla vettura utilizzata dai napoletani per allontanarsi. Il veicolo, nella giornata di mercoledì, è stato intercettato da una pattuglia dell'Arma coi militari che hanno identificato le persone a bordo e poi eseguito una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento dei partenopei sono così spuntate le borse rubate facendo scattare la denuncia per la 19enne e i suoi nonni.

