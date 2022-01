In via Regina Elena l'ex distributore pronto a diventare un parcheggio a pagamento

La notizia è contenuta in una delibera approvata dalla giunta comunale e da oggi in albo pretorio. L’ex distributore lungo la via Regina Elena, al numero civico 110, diventerà un parcheggio a pagamento. Nelle indicazioni della delibera si spiega come verranno realizzati 19 posti auto, più un posto dedicato a parking a favore delle persone diversamente abili.

I costi delle zone blu saranno come quelli già presenti lungo la Riviera. Validità per 6 mesi all'anno, feriali e festivi, dal 25 aprile al 30 settembre. Con le seguenti tariffe: 1,80 euro all’ora dalle 8 alle 23 (pagamento minimo un euro), 6,50 euro per sostare sei ore e 1 euro all’ora nella fascia oraria dalle 23 alle 8 del mattino successivo (4 euro a forfait per tutta la fascia oraria notturna).

Con questa operazione il Comune prevede una rendita media stagionale di 400 euro a posto auto, si ipotizzano per cui maggiori entrare nelle casse comunali pari a 7.600 euro.