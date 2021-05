In viale Dante gli ultimi ritocchi della riqualificazione: in arrivo nuovi punti luce

Volge a conclusione, in linea con le tempistiche programmate, la realizzazione della nuova pavimentazione di Viale Dante. Gli ultimi dettagli prevedono, già a partire dai prossimi giorni, il completamento della sostituzione della pubblica illuminazione con i restanti nove punti luce. Nella prossima settimana è previsto l'arrivo e la piantumazione delle palme tra le vie Milano e Facchini.

In questi giorni verrà rimosso e ripristinato un breve tratto di pavimentazione in corrispondenza dell'incrocio con la via Modena. La sua relazione, infatti, è stata ritenuta dall'ufficio tecnico di Palazzo Mancini non conforme a quanto previsto dal progetto. Gli oneri della ricostruzione saranno a carico delle ditte appaltatrici.

Entro il mese di maggio si chiuderà l'intervento, suddiviso in quattro stralci, con cui si è riqualificata l'intera arteria cittadina.