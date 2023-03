In vista della primavera posizionati 120 nuovi contenitori stradali per il conferimento di sfalci e potature

Più contenitori, più funzionali e distribuiti sul territorio, con l’obiettivo di raddoppiare la quantità di sfalci e potature raccolti e disincentivare l’abbandono con vantaggi per il decoro urbano. Si è completata nei giorni scorsi l’installazione sul territorio, nell’area compresa tra la Statale 16 e la ferrovia, di 120 nuovi cassonetti dedicati al conferimento degli stralci e delle potature casalinghe. I contenitori - posizionati nelle zone in cui è attivo il servizio stradale con tecnologia Smarty accanto a quelli già presenti per la carta, plastica/lattine, vetro, indifferenziato e organico -hanno complessivamente una capacità di 3.200 litri e vanno ad implementare la precedente dotazione con l’obiettivo di potenziare il recupero di questo tipo di rifiuto anche attraverso la raccolta con cassonetti stradali: nel 2022 sono stati circa 5,37 i quintali di materiali conferiti nei 90 contenitori già posizionati nelle zone urbane a monte della statale, dato che si punta a raddoppiare attraverso i nuovi contenitori.

Complessivamente nel 2022 sono stati recuperati quasi 7.700 tonnellate tra erba, rami, potature, ecc, in particolare attraverso il servizio di porta a porta a chiamata a cura del gestore Hera, che lo scorso anno ha portato a raccogliere 6.647 tonnellate di “rifiuto verde”. Una opportunità in particolare per i cittadini che hanno necessità di smaltire quantitativi consistenti che non possono essere conferiti nei contenitori. I rifiuti prodotti da sfalci e potature possono anche essere portati direttamente ai centri ambiente presenti sul territorio.

“Anche una corretta raccolta di questa tipologia di rifiuto è importante nell’ottica di alimentare l’economia circolare – commenta l’assessora all’Ambiente Anna Montini – Le potature raccolte a domicilio e portati nei centri ambiente, che rappresentano la stragrande maggioranza del materiale complessivo raccolto, sono poi destinati all’impianto di compostaggio di Rimini per la produzione di compost, prezioso fertilizzante utilizzabile per la nostra agricoltura. Inoltre la raccolta dei rifiuti verdi raccolti nei cassonetti stradali è importante sia per il mantenimento del decoro urbano, sia per una sempre maggiore differenziazione del rifiuto nell’ottica di favorirne il recupero”.