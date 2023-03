Inaugura il bar senza bevande alcoliche, sul web è bufera. "Razzismo e odio contro i musulmani"

Midul Sidkar vive da 20 anni in Italia e ha realizzato il suo sogno. Aprire un nuovo bar con la sua famiglia a Borgo Marina. Al giorno dell’inaugurazione, lo scorso mercoledì 1° marzo, ha partecipato anche il sindaco Jamil Sadegholvaad. Midul è originario del Bangladesh e ha raccontato come nel suo locale proporrà bevande analcoliche e non ci saranno stuzzichini a base di carne di maiale, nel rispetto della sua religione di appartenenza. Ma la storia, di integrazione e di desiderio di fare impresa, ha finito per generare un polverone. Specialmente sui social, dove si è innescata una polemica “con discorsi razzisti e di odio”. A scrivere tutto il loro disappunto sono i componenti del gruppo Giovani Musulmani. Che hanno deciso di non lasciare sotto traccia la vicenda e di raccontare l’accaduto attraverso una lettera al giornale. “Ci congratuliamo e ringraziamo il giovane Midul Sidkar, dopo tanti sacrifici e un duro lavoro, insieme alla sua famiglia, è riuscito a riaprire lo storico Bar Marittimo di Borgo Marina – scrivono -. Ci dispiace molto, aver letto alcuni commenti discriminatori sui social network, di discorsi razzisti e di odio, nei confronti dei migranti e dei musulmani onesti che vivono nel Borgo Marina, se in futuro leggeremo ancora messaggi offensivi e aggressivi, saranno tutti denunciati alle autorità competenti”.

RIAPRE IL BAR - Bevande analcoliche e piatti del Bangladesh, il sogno di Midul si avvera

In questi anni il Borgo Marina con il fenomeno immigratorio è cambiato molto, diventando sempre più un quartiere multietnico, multireligioso e multiculturale, “che secondo noi è una ricchezza e un valore aggiunto per tutta la città”, raccontano i Giovani Musulmani. Anche il sindaco Sadegholvaad aveva sottolineato l’importanza di una città sempre più accogliente: “Una scommessa imprenditoriale e una bella storia di integrazione. In bocca al lupo", aveva scritto via social.

Ma ci sono ancora da fare molti passi in avanti. Come auspicano i Giovani Musulmani: “Preghiamo sempre per una convivenza pacifica tra italiani e stranieri”. In conclusione non nascondono che anche loro vorrebbero un Borgo Marina più accogliente: “Non nascondiamo che il quartiere ha una serie di problemi, degrado, legalità…, sui quali non bisogna chiudere un occhio, cercando una soluzione e affrontando il problema tutti insieme. Invitiamo tutta la cittadinanza a venire al Bar Marittimo e a visitare il Borgo Marina e i suoi siti storici e monumentali”.