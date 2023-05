Si inaugura il nuovo lungomare alla presenza del presidente Bonaccini, già pronto a partire il 2° lotto

Sarà inaugurato venerdì, 2 giugno, alla presenza del presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini, il primo tratto del nuovo lungomare sud a Misano Adriatico, quello compreso tra Via D'Azeglio e Via Passeggiata dei Fiori. L’appuntamento è per le 11 a Portoverde. Da qui, a piedi o in bicicletta, si raggiungerà la nuova rotonda di Via dei Gigli, nelle cui prossimità è previsto il taglio del nastro. Il tratto che si andrà a inaugurare è lungo circa 700 metri.

I lavori sono partiti il 24 ottobre scorso e giungono a termine del primo step in perfetta puntualità, grazie anche alla professionalità delle imprese coinvolte in questa opera strategica per il Comune di Misano e la sua economia: il Consorzio Ciro Menotti (Ravenna), la Edil Sagea (Santarcangelo) e l’Impresa Mattei (Villa Verucchio), solo per citare le principali.

Il vecchio e insufficiente marciapiede è stato sostituito con uno ben più ampio, pavimentato con 3.000 metri quadri di pietra naturale (quarzite brasiliana, porfido, marmo, pietra di Luserna) affiancato da una nuova pista ciclabile che si inserisce all’interno della ciclovia Adriatica, per il transito in piena sicurezza dei ciclisti. A completamento dell’opera sono stati messi a dimora piante e arbusti per una superficie complessiva di 1.600 metri quadri, e sono stati realizzati 65 posti auto. Nella pavimentazione, come nel lungomare esistente, sono state realizzate delle figure marine da scoprire lungo la passeggiata.

Dopo l’estate partirà il secondo step del progetto, che collegherà via Passeggiata dei Fiori a piazza Colombo. Prevista la realizzazione della nuova piazza con la fontana, che rappresenterà l’ingresso al quartiere di Portoverde. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 2.650.000 euro. Il contributo della Regione, pari a 1.750.000, è stato determinante per affrontare uno dei progetti di riqualificazione della zona turistica di Misano.