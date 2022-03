Inaugura un nuovo punto vendita con tanti prodotti per make-up, profumeria e pulizia della casa

Sabato (19 marzo) la storica catena di negozi Smoll torna a Novafeltria con una nuova veste e diventa PiùMe. All’inaugurazione del punto vendita sito in Via Giuseppe Mazzini 68, sarà presente anche il sindaco Stefano Zanchini per il tradizionale taglio del nastro. Il concept PiùMe nasce dall’unione delle note insegne Ipersoap, Smoll e Shuki, che contano più di 300 punti vendita su tutto il territorio italiano e sono in continua espansione, per garantire un’esperienza d’acquisto ancora migliore, uno shopping più conveniente e un assortimento di prodotti che risponda in maniera più mirata alle esigenze del consumatore. Insomma, un punto vendita in cui trovare tutto, ma proprio tutto, quello che riguarda l’igiene della persona e la pulizia della casa, con un fornitissimo reparto di profumeria e make-up e un’ampia selezione di prodotti dedicati agli amici a quattro zampe.