Questa settimana inaugura il nuovo supermercato, poi i cantieri per il palasport da mille posti

In via Carpignola, a Cattolica, è tutto pronto per l’apertura del nuovo supermercato. A darne l’annuncio è la stessa attività commerciale: a partire da giovedì (23 febbraio) fa esordio in città un nuovo Lidl. Il market della compagnia tedesca osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8,30 alle 20. Nell’area diventata degradata del Vgs, dove una volta c’era il cinema con sei sale, sorge così una nuova attività, marchio che prosegue la sua espansione su scala Nazionale.

Rispetto alle superfici una volta destinate al multisala, che erano di circa 6mila metri quadrati, ora sorgerà una superficie commerciale di 1.500 metri quadrati destinati ad area vendita, più tutti i magazzini e laboratori annessi per poco meno di altri mille metri quadrati. Il nuovo supermercato potrà contare su 500 nuovi posti auto, un parcheggio che nascerà e servirà anche agli utenti del nuovo palasport da mille posti a sedere con lavori ormai imminenti.