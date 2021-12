Inaugura lo store di piante e fiori veri che vivono senza acqua, luce e terra

In via Sigismondo sta per nascere un piccolo laboratorio del lusso. Si chiamerà Parodia Rimini e rappresenta una novità perché basato su un nuovo concept dedicato al mondo del lusso. Nello store sarà possibile ammirare oggettistica di lusso sia per la casa sia per ambienti professionali. Un bellissima alternativa a tutto il mondo degli oggetti che si trovano normalmente in commercio.

Parodia Rimini inoltre espone piante, fiori e vegetali stabilizzati, una vera novità per il panorama locale. E’ il nuovo trend, amato dal mondo del lusso e della moda. Non solo piante ma quadri, pareti, oggetti di design. Le piante stabilizzate sono piante vere a tutti gli effetti e attraverso un trattamento al 100% naturale ed ecologico, sono in grado di mantenere il loro aspetto, la freschezza, il colore ed il profumo fino a 10 anni , senza necessitare di terra, acqua o luce. Perfette ed adatte ad ogni tipo di utilizzo: dagli spazi privati di casa, fino a uffici, negozi o grandi centri commerciali.

Atra curiosità dedicata al mondo femminile: Parodia valuta e ritira le borse di lusso di second hand oltre alla relativa commercializzazione. Le borse vengono valutate, e successivsmente verranno analizzate e certificate tramite la casa madre Vendome facendo così felici tante donne che vorrebbero “realizzare” e cambiare la

propria borsa di lusso con un nuovo modello.

Inaugurazione domenica (19 dicembre) alle 18 nello store di via Sigismondo 77 a Rimini.