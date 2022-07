Inaugurano due nuove attività commerciali, un negozio di abbigliamento e un minimarket

Il sindaco Gianluca Ugolini, appena eletto, ha inaugurato due nuove attività sul territorio. Di Zeta un nuovo negozio di abbigliamento donna a Ospedaletto e Casa di Carlotta, una particolare attività che unisce il classico bar-tabacchi a un piccolo market a Cavallino. Il sindaco ha portato gli auguri e le congratulazioni per l'apertura degli esercizi commerciali che tanta importanza hanno per tenere vivo il territorio.

Gianluca Ugolini: "È un onore tagliare il nastro per dare il via alle attività economiche della nostra Città; chi investe, in questo momento, è sicuramente una persona motivata alla quale va la nostra stima e supporto"