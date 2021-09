Inaugurata a San Leo la nuova pista di moutain bike

Open day sabato 25 settembre a Pietracuta di San Leo per la giornata di inaugurazione della “Bike Valley”, una nuova e bellissima pista di mountain bike, che con i suoi 750 metri di lunghezza si aggiudica il primato regionale. La Bike Valley va a completare il polo sportivo di Pietracuta di San Leo, che comprende due campi da calcio un campo da calcetto, tre campi da tennis, un campo da padel, la piscina e naturalmente la nuova pista da MTB. “Dopo la Motor Valley e la Wellness Valley, possiamo vantare oggi nel nostro territorio anche una ‘Bike Valley’. San Leo si arricchisce di una nuova proposta d'eccellenza dedicata a uno sport che in quanto ad appassionati registra numeri in costante crescita, e che andrà a servire tutta la zona della Valmarecchia, non solo il nostro Comune” - Ha dichiarato nell'occasione il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi. Una pista di Mountain Bike in aperta e accessibile a tutti e soprattutto ai più piccoli che si avvicinano al mondo delle bicicletta. A breve sarà completata anche con uno spazio dedicato al Pump Track, una nuova disciplina in grande sviluppo caratterizzata da un percorso costruito su un terreno pianeggiante e costituito da dossi, compressioni e paraboliche. All'inaugurazione ufficiale, insieme a Leonardo Bindi, hanno preso parte il Vice Sindaco Giancarlo Diotallevi e il Consigliere delegato allo Sport Giacomo Sacconi.