Inaugurata la mostra: “Marco Pantani e i campionissimi”. L'annuncio: "Il Memorial partirà da Riccione

Il Pirata di Cesenatico e il Treno di Forlì. Marco Pantani ed Ercole Baldini. Poi i giganti: Alfredo Binda, Fausto Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Francesco Moser e anche Filippo Top Ganna, che proprio oggi ha dovuto abbandonare il Giro d’Italia a causa del Covid-19.

L’ex ciclista professionista spagnolo Miguel Soro ha inaugurato questa sera nelle sale di Villa Franceschi la sua mostra personale dal titolo “Marco Pantani e i Campionissimi”: ritratti e gesta dei corridori che hanno fatto e stanno scrivendo ora la storia di questo sport leggendario.

Al taglio del nastro erano presenti i familiari di Ercole Baldini, la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Emma Petitti, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e l’assessore allo Sport Simone Imola, il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo e l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli. Era inoltre presente il presidente del Gruppo Sportivo Emilia Adriano Amici che insieme all’assessore allo Sport Simone Imola ha dato un importante annuncio: il Memorial Marco Pantani in programma il 16 settembre partirà dalla città di Riccione e, come di consueto, arriverà nella città del Pirata, a Cesenatico.

“Ringrazio il Gs Emilia per questa grande opportunità - ha detto Imola -. Dopo la Coppi e Bartali, che quest’anno ha ospitato la partenza di ben due tappe, e anche un arrivo, ci inorgoglisce particolarmente accogliere nella nostra città la partenza di un’altra corsa per professionisti di altissimo livello, a maggior ragione perché questa porta il nome ed è un omaggio al più grande di tutti, Marco Pantani”. Dopo la partenza da Riccione, il Memorial Pantani percorrerà le strade sulle quali il Pirata si allenava e ha preparato i suoi grandi successi al Giro d’Italia e al Tour de France, per poi tagliare il traguardo a Cesenatico.

Una intera sala di Villa Franceschi è dedicata ai ritratti realizzati in tecnica mista, acrilico e collage, a Marco Pantani che l’autore, Miguel Soro, ha detto di portare nel cuore. Un’altra ospita unicamente le opere che rappresentano le gesta di Ercole Baldini, ed è stata inaugurata alla presenza del fratello Bruno e dei figli Nino e Riziero. In grande evidenza anche i quadri che raffigurano, tra gli altri, Fausto Coppi e Gino Bartali, Francesco Moser e Felice Gimondi.