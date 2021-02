Inaugurata la nuova sede della Casa della Salute di Coriano

Taglio del nastro martedì mattina a Coriano per l’inaugurazione della nuova sede della Casa della Salute che dai locali non più consoni di via della Pace si è recentemente trasferita nei più funzionali e ampi spazi situati in via Piane 23/b. La nuova sede distrettuale conta una superficie complessiva di 650 metri quadri più gli spazi al piano interrato ed è servita da un ampio e comodo parcheggio. Il pianterreno ospita Accettazione, Cup e ambulatori per logopedista e fisioterapista della Neuropsichiatria infantile, assistenti sociali e tutela minori, ambulatorio per la continuità assistenziale aperto dieci ore al giorno ed altri servizi amministrativi. Al primo piano trovano posto gli ambulatori per la specialistica ambulatoriale, il punto prelievi, ambulatorio vaccinazioni l’ambulatorio infermieristico per patologie croniche e quattro ambulatori dei medici di medicina generale del territorio con una apposita segreteria.

"Come Amministrazione – afferma il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli - siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto, la nuova sede risponde pienamente alle esigenze di Coriano inteso come comune e come territorio. Il merito va all’ Ausl Romagna e ai proprietari dell'immobile che hanno raggiunto l'accordo e l'obiettivo, cosa per nulla scontata in operazioni così complesse aggravate da un periodo storico molto complicato. La verifica preventiva del flusso di utenti, l'adeguatezza della localizzazione e degli spazi sono stati dei punti di forza che hanno convinto l'amministrazione sulla bontà dell'operazione che l'azienda ha fatto con il privato. Il Comune, nell’interesse della cittadinanza, si è adoperato affinché le procedure per l’insediamento della casa della salute diventasse una realtà per Coriano. Ringrazio personalmente tutti coloro che in questi anni si sono adoperati affinché la nuova Casa della Salute di Coriano venisse realizzata."

“Con l’inaugurazione di oggi – sottolinea il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori – prosegue positivamente l’importante percorso di ammodernamento e riqualificazione dei servizi che stiamo facendo su tutto il territorio dell’Ausl Romagna per renderli sempre più efficaci ed efficienti, oltre che sicuri, per la popolazione e per i professionisti. La nuova sede della Casa della Salute di Coriano risponde a questa volontà per dare risposte sempre più adeguate ai bisogni di salute della comunità ampliando l’offerta di prossimità ai cittadini del distretto e garantendo continuità nell’assistenza con le strutture ospedaliere”.