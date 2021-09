Inaugurata la Sala Cinema “Fellini” all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Odone Belluzzi-Leonardo Da Vinci”

Lunedì mattina si è svolta l’inaugurazione della Sala Cinema “Fellini” all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Odone Belluzzi-Leonardo Da Vinci” di Rimini. Si è concluso così il progetto “A spasso con Fellini”, selezionato e premiato dal MIUR e dal Mibact, dopo due anni difficili segnati per la scuola dalla Dad e da altre numerose restrizioni imposte dalla pandemia, con la realizzazione di una Sala Cinema dedicata proprio a Federico Fellini. Un sogno coltivato inizialmente dalla professoressa Sabrina Venturi, poi supportata da alcuni suoi colleghi e da diversi alunni dell’Istituto, che diventa realtà, grazie al contributo economico del Ministero, alla partecipazione di studiosi ed esperti del cinema, alla collaborazione con la Cineteca di Rimini e alla progettazione del dott. Andrea Succi, che ha donato le stampe per l’allestimento della sala. All’origine di questa proposta progettuale c'è il desiderio di avvicinare gli alunni al linguaggio del cinema, che ha il potere di mostrare una realtà che sfugge sempre più agli occhi distratti dei ragazzi, e la convinzione che questa sala possa diventare uno strumento efficace nell’ambito dell’offerta formativa dell’Istituto - anche in ragione dell’intenzione di richiedere l’attivazione dell’indirizzo “Grafica e comunicazione” che sarà esaminata in sede di Conferenza provinciale - e un ponte per creare rapporti sinergici e collaborativi con le risorse del territorio (altri istituti, Università, Provincia, Comuni, Cineteca, neo Museo Fellini).