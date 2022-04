Inaugurata la stazione ecologica fresca di restyling, il servizio torna a disposizione dei cittadini

Riapre al pubblico, dopo gli interventi di ristrutturazione, la stazione ecologica di via Piane a Coriano. Il centro di raccolta, visitato dagli amministratori del Comune di Coriano, fra cui il sindaco Domenica Spinelli e l’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia, accompagnate dai responsabili di Hera, dal presidente delle Gev Pierpaolo Pantaloni e dalle classi prime della scuola media Gabellini, osserverà un orario di apertura annuale: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14 alle 19; sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Contestualmente alla riapertura saranno ritirati il contenitore presidiato per i rifiuti ingombranti istituito temporaneamente presso il magazzino comunale in via Piane.

“Con la riapertura della stazione ecologica di via Piane dopo la ristrutturazione, torna a disposizione degli abitanti di Coriano un servizio essenziale in un impianto notevolmente migliorato, moderno, polifunzionale e con più servizi – afferma il sindaco Domenica Spinelli – L’obiettivo è quello di incentivare i cittadini a frequentare le stazioni ecologiche, per favorire un aumento della qualità del rifiuto differenziato raccolto. Oltre ai vantaggi ambientali, ci sono anche vantaggi di tipo economico: conferire al centro di raccolta permette di ottenere agevolazioni sul calcolo della tariffa e quindi di beneficiare di un significativo risparmio”.

"L'amministrazione comunale ringrazia Hera per la ristrutturazione e il miglioramento del centro di raccolta di via Piane: un importante servizio che torna a disposizione dei cittadini e da valore al riciclo e al corretto conferimento dei rifiuti – aggiunge l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia - Oggi all'inaugurazione del centro erano presenti tanti ragazzi con i loro insegnanti , tutti molto interessati e coinvolti durante le spiegazioni su come funziona un'isola ecologica . Ciò ci fa riflettere su come dobbiamo investire con fiducia nelle nuove generazioni e su come la tutela dell' ambiente sia una priorità per tutti".