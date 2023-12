Inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Canonica, festa con alunni, insegnanti e genitori

Si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì (20 dicembre) l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia di Canonica che, dopo una prima fase di completamento degli spazi necessari alle attività didattiche, per la parte restante è stata ultimata nelle scorse settimane. All’iniziativa erano presenti la sindaca Alice Parma, la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Pamela Fussi, l’assessora alla scuola Angela Garattoni e l’assessore al Patrimonio Filippo Sacchetti.

Alla presenza di un nutrito gruppo di alunni e genitori, della ditta esecutrice dei lavori Formula Servizi di Forlì e delle insegnanti, la sindaca Alice Parma ha dato avvio al pomeriggio di festa con un breve discorso e, dopo il saluto della dirigente scolastica Franca Giovani, ha scoperto la targa con il nome della scuola, “La Gabbianella”. A seguire i presenti hanno preso parte a un breve tour della struttura: oltre agli spazi già allestiti, la visita ha incluso anche l’aula civica a disposizione della cittadinanza, alcuni spazi comuni e la sezione non attivata per questo anno educativo.

Accompagnata dai disegni di bambine e bambini, la coordinatrice delle insegnanti Loretta Balducci ha poi illustrato ai presenti il percorso partecipato che ha portato alla scelta del nome per la nuova scuola. Dopo aver ricevuto un libro di Pinocchio e un dvd del film animato “La gabbianella e il gatto”, basato sul romanzo di Luis Sepúlveda, bambini e bambine hanno approfondito insieme alle insegnanti le due storie con i relativi personaggi. Al termine di questo percorso, gli alunni si sono espressi in modo originale per votare il loro nome preferito: hanno disegnato e colorato il viso di Pinocchio o la gabbianella a seconda della loro scelta, come una scheda elettorale per immagini.

A conclusione del pomeriggio, prima della merenda al bar Plaza Café di Canonica, due volontarie del gruppo Reciproci Racconti della biblioteca Baldini hanno letto ai presenti un brano dal romanzo di Sepúlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.