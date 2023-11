Inaugurata in Questura "una stanza tutta per sé" per l'accoglienza delle vittime di violenza

E' stata inaugurata, nella sede della Questura di Rimini, “Una stanza tutta per sé”, lo spazio per la prima accoglienza di donne e soggetti vittime di violenza. La stanza è stata realizzata nell’ambito dell’omonimo percorso promosso da Soroptimist International – Club di Rimini e grazie a un’importante azione di collaborazione fra la Questura e il Club riminese. Si tratta di un importante luogo per donne e soggetti vulnerabili, vittime di violenza e maltrattamenti, che trovano così un ambiente sicuro, riservato e confortevole dove essere accolte e assistite dal personale specializzato della Questura, disponibile per raccogliere denunce e testimonianze.

Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza delle autorità locali, tra cui il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, il Procuratore della Repubblica Elisabetta Melotti e della presidente di Soroptimist International - Club di Rimini Maddalena Gambarini.

La stanza sarà utilizzata anche per l’ascolto di tutti i soggetti che, più in generale, hanno vissuto storie di dolore e sofferenza.

“L’inaugurazione di Una stanza tutta per sé nella sede della Questura, rappresenta per il Soroptimist un altro passo importante nel percorso che stiamo portando avanti contro la violenza di genere - spiega Maddalena Gambarini, presidente del Soroptimist International Club di Rimini -. Si tratta della quarta stanza che inauguriamo nel territorio della provincia anche grazie a una costante collaborazione fra associazioni, istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza. Perché solo lavorando insieme riusciremo finalmente a scardinare e cambiare una mentalità inaccettabile che non deve più trovare spazio in una società moderna, paritaria e inclusiva. Rivolgo un sentito ringraziamento alla Questura di Rimini per l’attenzione al tema e a chi ha reso possibile la realizzazione della stanza donando materiali e lavoro”.

La Stanza in Questura, che ha attiguo anche uno spazio con i giochi per i figli delle donne che accedono, è stata realizzata grazie alla collaborazione di note aziende, internazionali e locali, che hanno donato alcuni complementi d'arredo. Inoltre, al personale della Questura è stato consegnato da Soroptimist il kit valigetta, utile strumento utilizzato per raccogliere le testimonianze anche fuori dalla sede in modo da essere il più vicino possibile alle donne che hanno bisogno di aiuto perché vittime di violenza.

Il Soroptimist International, in tutta Italia, fino ad oggi ha consegnato alle forze dell’ordine oltre 240 “stanze tutte per sé” e appositi kit. L’evento si inscrive, anche per la Questura di Rimini, tra le iniziative messe in campo in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, tra le quali occorre menzionare anche l’illuminazione della Questura di colore arancione nella giornata del 25 novembre 2023.