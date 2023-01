Inaugurata a Villa Maria una Tac di ultima generazione per diagnosi rapide e ad alta definizione

É’ stata inaugurata giovedì mattina (26 gennaio) la Tac dell'Ospedale Privato Accreditato Villa Maria di Rimini. La Tomografia Assiale Computerizzata (Tac) installata presso il rinnovato Reparto di Diagnostica per Immagini della Casa di Cura (modello Ge Revolution Evo 128 strati), consente di produrre immagini dettagliate di qualsiasi parte del corpo, comprese le ossa, i muscoli, il grasso, gli organi e i vasi sanguigni con dosi di radiazioni ridotte al minimo (tra il 50 e l’80% in meno rispetto ad altre apparecchiature) e l’utilizzo di tecnologie di ricostruzione 3D all'avanguardia nei diversi piani dello spazio: assiale, frontale e laterale.

“L’obiettivo primario è stato completare la dotazione strumentale del reparto di Diagnostica per Immagini di Villa Maria con una macchina dalle prestazioni eccellenti – dichiara Giuliana Vandi, direttore sanitario della Casa di Cura -. La Tac e la Risonanza Magnetica sostituita recentemente, consentiranno così un’ulteriore ottimizzazione dei percorsi diagnostici degli utenti interni ed esterni di Villa Maria. Procedure più rapide e avanzate sono indubbiamente un enorme beneficio per la salute individuale e un vantaggio concreto nei rapporti tra il medico curante e lo specialista”.

Con la Tac, il Reparto di Diagnostica per Immagini di Villa Maria è stato completamente rinnovato. “Con l’introduzione della Tac abbiamo colto l’occasione per rinnovare completamente un Servizio fondamentale per la Casa di Cura. Ciò ha comportato anche la realizzazione di impianti molto sofisticati per il confort e la sicurezza dei pazienti e degli operatori, l’ampliamento della struttura digitale di controllo, la predisposizione di locali per l’anamnesi, attesa e osservazione Tac e un nuovo ambulatorio per ecografia dotato di una nuova apparecchiatura ecografica ad altissima definizione – dichiara Gualtiero Antola, direttore generale della Casa di Cura.

“Abbiamo avviato il progetto prima che esplodesse la pandemia – dichiara Silvana Zaccarelli Carloni, presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura -. Nonostante le difficoltà di varia natura che hanno caratterizzato l’emergenza Covid e l’impressionante crescita dei costi energetici che avrebbero fatto desistere dall’affrontare un investimento così imponente, non abbiamo mai pensato di rinunciare a questo nuovo passo per Villa Maria, un passo che dimostra ancora una volta la visione orientata verso il futuro e la ferma volontà di voler proseguire nel percorso di crescita intrapreso”.

Medici di reparto

I medici di Reparto sono il Dott. Roberto Meco (Responsabile del Servizio di Diagnostica per Immagini), la Dott.ssa Lucia Carotti, il Dott. Calogero Ferrara, il Dott. Stefano Forlani, la Dott.ssa Elisa Frazzarin, il Dott. Umberto Negro, la Dott.ssa Antonella Piraccini.

Le dichiarazioni

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Villa Maria è un patrimonio della nostra città e della nostra provincia. Credo che ogni Riminese se la senta propria così come sente proprio un sistema sanitario dove pubblico e privato sono stati capaci di dare da questa collaborazione risultati molto importanti per i nostri concittadini. Non dobbiamo mai arretrare sul fronte delle tecnologie e l’inaugurazione della Tac di oggi va in questa direzione. Ringrazio Villa Maria per tutto quello che è stata capace di fare fino ad oggi, che sta facendo e soprattutto per quello che farà in prospettiva.

Tiziano Carradori, direttore generale Ausl della Romagna. "La tecnologia è di particolare importanza non solo per dare una risposta alla domanda della popolazione ma anche per la necessità, ad esempio, di evitare l’ospedalizzazione ogni qualvolta non è necessario. Questo però richiede la disponibilità di diagnostica in tempi opportuni perché altrimenti non solo si generano liste di attesa ma si genera anche un uso non sempre appropriato di altre risorse. Questa nuova tecnologia che oggi si inaugura mette anche il presidio ospedaliero di Rimini in una condizione di sviluppare ulteriormente le forme di integrazione e collaborazione".