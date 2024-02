Inaugurato “Borgo Maestro”, ospiterà il progetto di abitare collaborativo dedicato a donne e minori

Si è svolta martedì, 13 febbraio, l’inaugurazione dell’edificio che ospiterà le attività del progetto di abitare collaborativo dedicato a donne e minori “Borgo Maestro”, alla presenza dei rappresentanti delle cooperative sociali Fratelli è Possibile, Sole e San Maurizio, nonché della sindaca Alice Parma, dell’assessore ai Servizi sociali e Welfare, Danilo Rinaldi, insieme a tanti rappresentanti del settore dei servizi sociali del territorio.

Ad aprire il momento di inaugurazione, la sindaca Parma e l’assessore Rinaldi hanno ringraziato le cooperative sociali promotrici e tutti i soggetti che hanno sostenuto un progetto importante, che da un lato dà risposte nuove a esigenze e problematiche nuove e dall’altro rappresenta un ottimo punto di partenza anche per la costruzione di proposte innovative da parte dei Servizi sociali.

“Le cooperative Fratelli è Possibile e Sole sono state capaci di leggere i bisogni e i disagi sociali – hanno affermato sindaca Parma e assessore Rinaldi – offrendo una risposta innovativa e strutturata che deriva a un importante lavoro di collaborazione e coprogettazione. Il risultato è un sistema di welfare di comunità che la città di Santarcangelo dovrà essere capace di includere nella sua rete socio-economica”.

Dopo i saluti di Marco Toni, presidente della Cooperativa sociale Fratelli è Possibile, di Roberta Massi (Cooperativa sociale Sole) e di Andrea Castellani coordinatore della comunità San Maurizio di Borghi, proprietaria dell’immobile, la responsabile di progetto e mediatrice sociale Elisa Zavoli – insieme alla coordinatrice degli inserimenti abitativi Michela Piacenza e a tutta l’equipe dei professionisti che svolgeranno le attività – ha spiegato il progetto in dettaglio.

Borgo Maestro vuole creare un percorso verso l’autonomia femminile, sia rispondendo a diverse esigenze temporanee sia fornendo strumenti per il lungo periodo. Da un lato, infatti, donne sole o con minori potranno ricevere una prima risposta per affrontare l’emergenza abitativa grazie all’immobile a disposizione, attraverso il pagamento contratto di affitto, dall’altro – proprio a partire dall’esperienza dell’abitare – prenderà avvio un percorso di inserimento lavorativo, formazione professionale, accompagnamento alla cura e al benessere della persona, con un supporto educativo e psicologico per bambini e ragazzi. Un progetto organico e altamente strutturato, rispetto al quale il progetto avvia fin da subito il percorso di valutazione di impatto sociale che sarà gestito dalla Cooperativa Sole.