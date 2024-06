Inaugurato il Summer Village di Toys Center

Inaugurato a Cattolica (Piazza Primo Maggio) il Summer Village di Toys Center, un evento speciale che ha visto la partecipazione del Vicesindaco Alessandro Belluzzi e della Dirigente Comunale, Claudia Rufer. La cerimonia di apertura, in un clima di entusiasmo e festa, ha celebrato l’inizio di una stagione estiva ricca di divertimento e attività per bambine, bambini e le famiglie. Il Villaggio di Toys Center è stato ideato per offrire un’esperienza unica, con numerose attrazioni, giochi in scatola, laboratori creativi, costruzioni e aree tematiche. La presenza dell’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di iniziative come questa, che promuovono il benessere e la socializzazione tra i più giovani, un valore aggiunto per l’intera città. “Siamo lieti di aver inaugurato con Toys Center il Summer Village, un esempio di come pubblico e privato possono collaborare insieme, un’occasione speciale di gioco e incontro per tutte le bambine, i bambini e le loro famiglie.“ ha dichiarato il Vicesindaco di Cattolica Alessandro Belluzzi.

Clara Mentasti, Marketing Manager di Toys Center continua - “È un grande onore essere qui oggi per l’inaugurazione, vorrei ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale per averci accolto con entusiasmo e per il loro sostegno a questo progetto. Il Summer Village di Toys Center è stato pensato per offrire a bambine, bambini e alle loro famiglie un luogo dove poter vivere momenti di gioia e divertimento, e siamo felici di aver trovato in questa città il contesto ideale per realizzare la nostra visione. Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai nostri partner: Hasbro, Lego, Panini, Universal e Disney che hanno creduto in questo progetto e ci hanno supportato in ogni fase della sua realizzazione. Senza il loro contributo, tutto questo non sarebbe possibile”.

E tra le proposte da condividere in famiglia nel Summer Village di Toys Center, le sfide in entusiasmanti tornei di BeyBlade X e con Monopoly Lo Scontro, una versione tutta nuova del rinomato gioco e ancora Jenga, Indovina Chi e Taboo. I più piccoli potranno sperimentare i mattoncini Lego Duplo oppure sviluppare creatività e abilità manuali con la pasta per giocare Play-Doh. Nel villaggio sarà allestita una biblioteca ambulante con alcuni dei fumetti Disney di Panini Comics più amati di sempre: da Topolino a Paperino, da Paperinik a Estatissima e tanti altri ancora. E nel weekend (sabato e domenica) un altro momento dedicato alle giovani e ai giovani appassionati di lettura con due imperdibili laboratori dedicati al fumetto, dalle 16:30-17:30 e dalle 18:00-19:00. Un’occasione unica per imparare a disegnare come un vero artista di Topolino seguendo le indicazioni di Nico Picone.

E per tutti i partecipanti, a fine laboratorio, un omaggio di Topolino.