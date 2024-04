Inaugurato il museo Multimediale della Rocca Malatesta con postazioni multisensoriali

Alla Rocca Malatestiana è stato inaugurato il nuovissimo Museo Multimediale, progetto innovativo e inclusivo, con postazioni multisensoriali accessibili pensate per valorizzare il patrimonio storico e culturale e trasformare il Museo in un'esperienza interattiva e coinvolgente. Con il prezioso contributo del Pnrr e la collaborazione del Ministero della Cultura, di enti e associazioni, è stato possibile dare il via alla prima fase di un ambizioso progetto di alto valore culturale e sociale, abbattendo le barriere sensoriali e cognitive, per renderlo fruibile a tutti i visitatori. I lavori proseguiranno con la realizzazione delle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e migliorare ulteriormente l'accessibilità al museo.