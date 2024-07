Inaugurato il nuovo porto canale: una suggestiva passeggiata nel posto del cuore dei riccionesi

La città di Riccione ha una nuova passeggiata lungo il porto canale. La sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, e numerose persone hanno inaugurato il primo tratto del canale interessato dai lavori: viale Bellini tra viale D’Annunzio e viale Dante. La nuova banchina e la nuova area pedonale permettono ai turisti e ai cittadini di Riccione di passeggiare in un ambiente rinnovato, ancora più bello, accogliente e protetto da un’ampia fascia di verde che separa il percorso carrabile. La nuova passeggiata viene resa ancora più gradevole da giochi di luce di grande impatto.

“Chiedendo il consenso dei riccionesi, abbiamo assunto l’impegno di cambiare radicalmente questa città, rendendola ancora più bella, più attraente per i turisti, più confortevole per i riccionesi - ha sottolineato la sindaca di Riccione Daniela Angelini -. Questo primo intervento di riqualificazione completato al porto, luogo simbolo, fortemente identitario e amato profondamente da riccionesi e turisti, rappresenta il primo atto di un grande processo di rigenerazione urbana che abbiano in animo di portare a compimento. Dall’autunno partiranno i lavori per un intervento analogo su viale Parini e gradualmente metteremo mano a tutta la zona del porto, sia a monte che a mare del tratto interessato da questi lavori. Poi, nel nuovo anno, partiranno i lavori per il nuovo viale Ceccarini. Mi piace constatare insieme ai riccionesi che Riccione cambia davvero, non più soltanto a parole”.

La nuova passeggiata lungo il porto canale

Il progetto ha esteso e unificato la zona pedonale compresa tra viale Dante e viale D’Annunzio, creando un’area aperta alla piena fruibilità delle persone. La parte impiegata dalle automobili è infatti separata da una fascia di verde pubblico, con piante e fiori. Il layout della nuova banchina pone così i pedoni e i ciclisti in primo piano e garantisce ai passanti che la passeggiata lungo il canale diventi un’esperienza sempre più appagante e di relax totale.

Vivere l’area del porto di Riccione in maniera integrata con il territorio circostante e riscoprirne il ruolo centrale e caratteristico per una città di mare. Sono le idee alla base del progetto di rigenerazione urbana che sta interessando l’area del porto canale e che definisce il più ampio progetto di rigenerazione urbana intrapreso dall'amministrazione comunale.

Nell’area del porto si prevede un importante intervento di riassetto urbanistico e del sistema della mobilità da viale Vittorio Emanuele II alla darsena turistica, con la riqualificazione degli spazi aperti, in sinergia con il progetto candidato al bando regionale “Infrastrutture verdi e blu”.