Inaugurato il nuovo supermercato. La sindaca Foronchi taglia il nastro: "La città attira investitori"

E’ stato inaugurato giovedì (23 febbraio) il nuovo supermercato Lidl di via Carpignola a Cattolica. Nell’area diventata degradata del Vgs, dove una volta c’era il cinema con sei sale, sorge così una nuova attività, marchio che prosegue la sua espansione su scala Nazionale. All’inaugurazione era presente anche la sindaca Franca Foronchi: “Questa mattina sono stata invitata dal Coordinatore Regionale Sviluppo di Lidl Simone Tortini a partecipare all’inaugurazione nel nuovo store presso l’ex Vgs”.

La prima cittadina aggiunge: “Questo nuovo punto vendita, oltre che riqualificare ulteriormente un’area che si mostra in forte sviluppo, offre anche possibilità occupazionali. È bello vedere che Cattolica è in fermento ed attira investimenti. Un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

Il market della compagnia tedesca osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8,30 alle 20.