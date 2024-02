Inaugurato il piazzale Guido Nozzoli. Ora il battesimo del largo dedicato ad Anacleto Bianchi

Si è svolta giovedì pomeriggio (15 febbraio) la cerimonia di intitolazione del piazzale Guido Nozzoli, situato tra via Soleri Brancaleoni e via Circonvallazione Meridionale. Un momento ufficiale dedicato al partigiano e giornalista al quale hanno partecipato l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni, il figlio di Nozzoli, Daniele, arrivato da Milano insieme alla moglie e il nipote Antonio Montanari, oltre a numerosi conoscenti che lo hanno apprezzato per la sua attività di reporter, scrittore e studioso.

Sabato, 17 febbraio, alle ore 10.30, avrà luogo un’altra cerimonia d'intitolazione: quella di “largo Anacleto Bianchi”, spazio che si trova vicino al parco Pertin, via Piero della Francesca, nella zona del Ghetto Turco. Un omaggio ad una personalità riminese (1904-1977), perseguitato politico, antifascista e dirigente della Resistenza partigiana.