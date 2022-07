Inaugurato il nuovo spazio Enel, risparmio in bolletta e servizi più innovativi per il territorio

Nuova sede, servizi più innovativi e soluzioni vantaggiose in bolletta per affrontare il caro energia. Cambia veste e sede, ma non indirizzo, il nuovo Spazio Enel di Rimini, situato in via Rosaspina 5, che da oggi è pronto ad accogliere i propri clienti in un’ambiente più accogliente e confortevole dotato di spazi più adeguati e dal sapore contemporaneo offrendo sia assistenza per le forniture di elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. I nuovi uffici sono stati inaugurati alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, del responsabile Mercato Enel Area Nord Est Marco Frattini e del responsabile Punti Enel Emilia Romagna Marche Massimo Fini.

Lo Spazio Enel di Rimini, che si aggiunge a quelli presenti sul territorio provinciale (https://www.enel.it/spazio-enel/rimini/), sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 15,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, in Emilia Romagna gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono oltre 80. Presso il nuovo Spazio Enel di Rimini i cittadini possono richiedere l'attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo. Inoltre è possibile anche usufruire dei nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

''E’ sempre una buona notizia quando una vetrina apre e si illumina come in questo caso - ha detto l’assessore Mattia Morolli - Il rapporto strategico che l’Amministrazione comunale ed una grande azienda come Enel è fondamentale per illuminare il presente e il futuro delle nostre imprese e dei cittadini in un periodo in cui l'energia riveste un ruolo particolarmente delicato e importante”.

''L’inaugurazione del nuovo Spazio Enel di Rimini - ha dichiarato Marco Frattini – è la conferma del valore che Enel attribuisce al territorio, quale azienda sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti nell'ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio, Questo significa attenzione alle comunità e qualità nei servizi perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell'assistenza sia nelle proposte di risparmio in bolletta e di efficienza energetica''.