Inaugurato un nuovo ambulatorio a Montefiore Conca

Una sanità più forte e più vicina al cittadino. E' stato inaugurato domenica scorsa, alla presenza delle autorità cittadine, il nuovo ambulatorio medico di via Circonvallazione 30. Un'apertura che risponde ad una precisa esigenza, manifestata più volte dagli appartenenti alla comunità montefiorese, di un nuovo presidio territoriale che potesse fungere da punto di riferimento soprattutto per la persona più anziana e per le persone più fragili. Per questo motivo il sindaco Filippo Sica e il dottor Riccardo Varliero, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Riccione, hanno deciso di attivarsi al fine di ottenere, in tempi rapidi, l'apertura del nuovo ambulatorio. Quest'ultimo è stato affidato al dottor Kazem Gomrokchi, 60 anni, con alle spalle esperienze significative nella zona territoriale 7 di Ancona (Osimo-Chiaravalle-Loreto) e nel servizio di emergenza territoriale del 118 del pronto soccorso di Rimini. Il sindaco Sica, dopo il taglio del nastro di domenica scorsa, si è complimentato con il dott.Kazem per il nuovo incarico, augurandogli buon lavoro a nome di tutta la comunità montefiorese.. Giorni e orari di visita: lunedì dalle 8.30 alle 11.30; venerdì dalle 8.30 alle 11.30