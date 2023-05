Inaugurazione del “Sentiero Uomo Natura” nell’Oasi di Torriana Montebello

L’associazione OaSì – Insieme per le valli APS è pronta all’inaugurazione del “Sentiero Uomo Natura”. Un percorso della lunghezza di 6,2 chilometri da vivere a piedi che si dipana in quella che era l’Oasi di Torriana Montebello in tutta la sua ampiezza: un altro piccolo passo per comprendere il grande valore di questo territorio e far sì che l’Oasi di protezione faunistica istituita nel 1992 e tagliata di due terzi nel 2019 dalla Regione Emilia Romagna venga riportata ai suoi confini originari.? Intanto, OaSì – Insieme per le valli APS aderisce alla raccolta fondi promossa da tutte le associazioni del territorio e il patrocinio del Comune di Poggio Torriana, attraverso l’iniziativa “Una piada per la Romagna” in programma giovedì sera 1° giugno al Teatro Aperto (località Poggio Berni): già domenica 28 si potranno effettuare donazioni che verranno devolute alle popolazioni colpite dall’alluvione e dalle frane.

La realizzazione del Sentiero Uomo Natura è stata possibile grazie al lavoro dei volontari dell’associazione e al finanziamento ottenuto dalla Provincia di Rimini attraverso il “Bando per la concessione di contributi per la manutenzione ordinaria e la valorizzazione della sentieristica e dei percorsi escursionistici di interesse provinciale”. Un progetto che si fregia anche dei patrocini dell’Unione di Comuni della Valmarecchia e del Comune di Poggio Torriana. In ognuno dei 9 cartelli posizionati nei punti di sosta (Saiano/Mulino, Fontebuona, Lazzaretti, Fagnano, Pian di Porto, Rontagnano, Monte Matto, Migliarino di Sopra e Migliarino di Sotto) si potranno trovare alcune fotografie e curiosità, da approfondire facilmente puntando sui QRcode che rimandano ad ulteriori schede, immagini e video presenti sul sito internet www.oasinsiemeperlevalli.it nella sezione dedicata al sentiero.?“Abbiamo voluto creare il Sentiero Uomo Natura per fare conoscere gli antichi borghi che esistevano all’interno dell’Oasi, le famiglie che li hanno abitati fino al Dopoguerra, le tradizioni e la loro vita quotidiana, ma anche per sapere quali animali si possono incontrare nell’Oasi e per dare informazioni sulla preziosa flora da ammirare passeggiando. Lo abbiamo chiamato “Sentiero Uomo Natura” perché siamo convinti che l’uomo e la natura possano coesistere in armonia, ma che ciò possa accadere solo attraverso la conoscenza e rispetto della biodiversità che ci circonda. Questo territorio è un patrimonio comune, molto prezioso sotto tanti punti di vista, ma anche fragile e troppo spesso abusato. Insieme lo vogliamo proteggere e valorizzare”.

Domenica 28 maggio per l’inaugurazione ufficiale a cui sono state invitate le autorità territoriali, percorreremo insieme circa metà del “Sentiero Uomo Natura” con una camminata gratuita e aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle ore 9:30 ai piedi del Santuario della Madonna di Saiano a Poggio Torriana. Partenza alle ore 10:00 e arrivo alla Fontaccia in via Sabioni (sotto Montebello), alle ore 12:30 circa. Qui ci fermeremo con pranzo al sacco e per stare un po’ insieme, poi organizzeremo il ritorno a Saiano, per chi vuole a piedi oppure con auto messe a disposizione. La seconda parte del percorso sarà protagonista della giornata dell’11 giugno prossimo, in cui oltre alla camminata sarà organizzato un pranzo di comunità e un piccolo convegno di approfondimento.