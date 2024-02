Dalla spiaggia al centro storico i giovani imprenditori fanno il bis: "Puntiamo alla qualità"

Una nuova sfida per GianMarco Tamai e Domenico Siviglia i due giovani imprenditori della ristorazione che, dopo 7 anni in spiaggia, raddoppiano il NoStrano aprendo il il NoStrano City nel cuore del centro storico di Rimini. "Era da parecchio che accarezzavamo questa idea - spiega Tamai - ma tra la scelta del posto, la progettazione e la realizzazione oltre a tutti i permessi necessari ci sono voluti 2 anni di lavoro". E adesso, il 16 febbraio, è pronto il taglio del nastro per la nuova realtà di via Cairoli individuata perchè "pur essendo in centro è esterno a quella movida sfrenata che non ci interessa. Siamo tra il Teatro Galli e quello degli Atti, una zona tranquilla dove poter trascorrere una serata in compagnia e con piatti particolarmente curati. Con questa inaugurazione, inoltre, mettiamo in comunicazione le due realtà aprendo il collegamento tra la via Cairoli e piazza Malatesta quando il ristorante sarà aperto". Il motivo di scegliere proprio il cuore di Rimini è presto spiegato: "In questi anni la città si è rinnovata e, questa valorizzazione, è un plus per i locali. Allo stesso tempo, dopo le stagioni sulla battigia, abbiamo voluto puntare su una realtà annuale che, oltre alla cena, possa offrire un pranzo di qualità ai tanti frequentatori del centro storico".

Oltre alla cucina di pesce, che ha caratterizzato il NoStrano Beach, il nuovo ristorante ha aggiunto le portate di carne. "Non è nostra intenzione però - prosegue Tamai - fare un guazzabuglio di piatti: abbiamo voluto scegliere dei menù in grado di soddisfare tutti i palati con ingredienti scelti e preparati secondo la tradizione romagnola ma, allo stesso tempo, con un pizzico di creatività. Il nostro interno è quello di dare un'atmosfera da 'vecchia Rimini' e, lo stesso arredamento del locale così come la cucina, segue questa filosofia. Ovviamente in estate, fino a quando non ci cacceranno, apriremo anche in spiaggia".