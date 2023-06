Una comunità in festa, la scuola può contare su una nuova cucina innovativa e laboratori

In apertura di Scuolinfesta, la tradizionale festa di fine anno scolastico organizzata dall’Istituto Comprensivo Statale, insieme all’associazione Scuolinfesta che riunisce i genitori dei ragazzi della scuola, la comunità di San Giovanni in Marignano ha vissuto un momento molto emozionante.

È stata infatti inaugurata la cucina donata da Scuolinfesta aps e dislocata presso i locali di via Ferrara, messi a disposizione dal Comune per l’Istituto Comprensivo già dall’epoca Covid. Il locale, come tutta la zona condominiale, è gestito da Acer e sarà messo a disposizione della scuola per favorire laboratori di cucina ed esperienze inclusive, anche grazie alla collaborazione con Cà Santino, gestore del gruppo appartamento che si trova nello stesso stabile e l'associazione Davide Pacassoni odv, in una sempre più ampia rete di associazioni del territorio.

Presenti all’inaugurazione l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Daniele Morelli, della vicesindaca Michela Bertuccioli, dell’assessore Nicola Gabellini e della consigliera Veronica Benelli, insieme alla referente Acer Claudia Corsini, alla dirigente scolastica Nadia Vandi, al presidente Scuolinfesta Marco Morelli, al responsabile dei Servizi alla Persona Claudio Battazza, nonché a una delegazione di ragazzi che hanno realizzato biscotti e altri alimenti per un buffet che ha accompagnato l’inaugurazione.

“E’ stata davvero un’emozione partecipare a che questo momento, altro tassello che restituisce alla comunità spazi per esperienze condivise e inclusive e permette alle istanze del territorio di realizzare sempre più attività ed esperienze in una ricca visione d'insieme. Grazie a Scuolinfesta per il grande dono e a tutti i protagonisti di questo ulteriore progetto”.