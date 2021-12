"Incaricati dal sindaco" per fare offerte energetiche: allarme truffe a Verucchio

"Chiamiamo per conto del sindaco, le offriamo energia elettrica su incarico della regione Emilia-Romagna". Questo il tenore della telefonata arrivata a una cittadina di Verucchio che, insospettita dal tono del venditore e dalle sue parole, ha segnalato subito la cosa all'amministrazione comunale. Secondo quanto emerso l'autore della chiamata avrebbe asserito di essere stato incaricato dalla prima cittadina per proporre una erogazione di energia elettrica che verrebbe attuata su incarico della Regione Emilia Romagna. La smentita arriva immediatamente dall'amministrazione comunale che, anche sulla sua pagina Facebook, spiega che "Non c’è alcuna attività di questo tipo da parte del nostro Ente, né per conto di nessun altro. Abbiamo segnalato immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine e invitiamo ogni cittadino a diffidare da qualsiasi proposta per conto del Comune di Verucchio che non sia stata da noi preventivamente comunicata e a segnalare eventuali tentativi di raggiro".