incendi boschivi, nuova proroga della fase di attenzione su tutto il territorio regionale

Nuova proroga della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna da lunedì 20 a giovedì 30 settembre. Durante il periodo indicato, così come previsto dal “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” e dal Regolamento Forestale regionale, le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.