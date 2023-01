Incendio in un appartamento, due famiglie evacuate. I primi poliziotti intervenuti finiscono in ospedale

Due appartamenti, in via Rosaspina a Rimini, al civico 10, risultano non fruibili a seguito di un incendio divampato all’ora di pranzo di domenica (1° gennaio). Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento al 1° piano della palazzina e hanno provocato parziali danni anche all’unità abitativa del piano superiore. Per questo motivo si renderà necessario, durante le prossime ore, il controllo da parte dei tecnici comunali. Per il momento i due appartamenti restano perciò non raggiungibili dalle rispettive famiglie. All’interno della casa che presenta parecchi danni, vive ed era presente una donna di 66 anni. Restano da verificare i motivi dell'incendio.

Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di nove uomini dei Vigili del fuoco, che sono giunti in forze con tre automezzi. Ad avere la peggio sono stati due agenti della Polizia, i primi a intervenire non appena è stato dato l’allarme, che per soccorrere le persone della palazzina hanno dovuto fare i conti con una leggera inalazione di fumo e sono poi stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Infermi per tutti i controlli del caso.

Il fumo, scaturito dall’incendio, si è ben presto propagato in tutto il vano scala della palazzina. Con alcuni condomini che si sono riversati in strada spaventati. Altri invece, per evitare il fumo, si sono invece rifugiati sui balconi. Le operazioni sono durate un paio d’ore, i danni sono da quantificare. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118, per prestare i necessari soccorsi alle persone che avevano respirato fumo.