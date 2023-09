Scoppia incendio nell’appartamento, vigili del fuoco scoprono un accumulatore seriale

Una situazione di profondo degrado quella scoperta nella notte tra sabato e domenica dai Vigili del Fuoco intervenuti per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato intorno alle 2.15 in un’abitazione di viale Napoli, a Viserba, che ha fatto accorrere le autobotti. Quando il personale del 115 è entrato nell’appartamento si è trovato davanti delle stanze stipate fino all’inverosimile di ogni genere di cose in uno stato di igiene pietoso. Il proprietario è stato fatto evacuare e i Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 4.30 per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’abitazione. A causa dei danni provocati dal fumo, il padrone di casa è stato diffidato dal rientrare nell’appartamento e invitato a ripristinare i locali. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato.