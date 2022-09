Casolare in fiamme nella notte, a prendere fuoco il cantiere della ristrutturazione

Incendio in un Bed&Breackfast dell'entroterra riminese, nella notte tra domenica e lunedì, con le fiamme che hanno devastato la struttura in fase di ristrutturazione rendendola inagibile. A dare l'allarme, verso le 23 di domenica, sono stati i proprietari del casolare in via San Vito che hanno chiamato i vigili del fuoco mentre cercavano di estinguere il rogo partito dalla cucina. Nonostante l'intervento del personale del 115, il fuoco ha distrutto la cucina e danneggiato seriamente le travi in legno tanto che sia l'ambiente da dove è partito l'incendio che il piano superiore sono stati dichiarati inagibili. Dai primi accertamenti pare che a causare il rogo sia stato un cortocircuito partito dagli elettrodomestici della cucina.