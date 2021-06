Feroce incendio nella Valmarecchia, case a rischio e vigili del fuoco al lavoro

Un feroce incendio, scoppiato nel pomeriggio di martedì, sta interessando la Valmarecchia con i vigili del fuoco al lavoro per evitare che le fiamme possano arrivare alle abitazioni. Ad essere interessata dal rogo è un'area boschiva di circa 40 ettari nella zona di Torello. Il rogo, alimentato dal forte vento, si sta espandendo a causa del terreno arso dalla sicità e le fiamme hanno presa facile sulla vegetazione secca. Le squadre del 115 sono al lavoro per cercare di circoscrivere l'area dove, al momento, non risultano case o aziende agricole evacuate. Per le operazioni di spegnimento è stato fatto intervenire anche l'elicottero che sta provvedendo a scaricare acqua sull'incendio.