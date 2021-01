Incendio nella boutique, il negozio doveva ancora essere inaugurato

E' scattato nella prima serata di lunedì l'allarme antincendio in una boutique di Riccione, situata al piano terra del Palacongressi, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto emerso, intorno alle 21, in via Virgilio si è levato del fumo che proveniva dal negozio Hector che sarebbe dovuto essere inaugurato a giorni. Il sistema antincendio della struttura è entrato in azione e, sul posto, è intervenuta l'autobotte col personale del 115 che ha provveduto ad estinguere un principio d'incendio le cui cause sono ancora al vaglio. A parte i danni da fumo, non si sono registrate altre problematiche.