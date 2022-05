I bungalow in legno del camping in fiamme, massiccio intervento dei vigili del fuoco

Una densa nuvola di fumo nero quella che, nel primo pomeriggio di lunedì, si è levata dal cantiere del campeggio "Club del sole - Romagna Camping" di Riccione per un incendio che ha interessato la struttura e che è stata avvistata da tutta la costa riminese. L'allarme è scattato verso le 14,30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono partite da alcuni bungalow in legno. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco che, con le autobotti, hanno provveduto a circoscrivere e spegnere il rogo. A chiedere l'intervento del 115 sono stati gli operai del cantiere che si stanno occupando del restilyng della struttura. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia Municipale.

Dai primi accertamenti non si esclude che a causare l'incendio siano state le "manine" dei pioppi e, sempre nel pomeriggio di lunedì, a causa delle infiorescenze altamente infiammabili un secondo rogo si è sviluppato nel cimitero di Riccione. Anche in questo caso, l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e poi di spegnerle.