Fiamme nel cantiere, prende fuoco il tetto di una villetta in ristrutturazione

E' scattato intorno alle 15.30 l'allarme per un incendio che, nel pomeriggio di martedì, ha interessato un cantiere a Bellaria. Dai primi riscontri a prendere fuoco è stato il tetto di una villetta in fase di ristrutturazione in via Piemonte e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con autobotti e autoscala ma il rogo si è propagato anche all'abitazione adiacente. L'intervento con gli idranti ha evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente e l'impegno delle squadre intervenute ha permesso di evitare il peggio riuscendo a spegnere le fiamme. Per precauzione è intervenuta un'ambulanza del 118 ma, al momento, non si segnalano feriti e intossicati. In via Piemonte anche una pattuglia della Municipale, una dei carabinieri e gli addetti della Medicina del lavoro.