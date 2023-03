Fiamme nella notte, intervengono i vigili del fuoco per spegnere l'incendio

E' andato completamente distrutto il capanno, pieno di attrezzature varie, interessato do un incendio scoppiato nella tarda serata di lunedì. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 in un terreno privato lungo la via Popilia, all'altezza di via San Giovenale a Viserba monte, facendo intervenire i vigili del fuoco. Al personale del 115 sono state necessarie oltre 2 ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la struttura al cui interno vi erano anche delle bombole. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato. Sono in corso gli accertamenti per individuare la natura dell'incendio che, comuque, dovrebbe essere scoppiato per cause accidentali.