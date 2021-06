Incendio nel capannone della ditta di traslochi, le fiamme distruggono tutto

Spaventoso incendio all'alba di venerdì a Viserba con le fiamme che hanno devastato un capannone industriale. Il rogo si è sprigionato intorno alle 3.30 in via De Gasperi nella sede di Tiraferri, la nota ditta di traslochi, facendo accorrere il personale del 115. Il fuoco ha interessato un'area di oltre 650 metri quadri e sono state necessarie cinque squadre e una decina di mezzi per cercare di circoscriverlo. L'interno del capannone è andato distrutto nonostante il lavoro dei vigili del fuoco che è continuato anche nella mattinata di venerdì. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Viserba e la Polizia di Stato. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell'incendio.

SEGUONO AGGIORNAMENTI