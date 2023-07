Scoppia un incendio nell'appartamento: stabile evacuato, una persona in ospedale

Attimi di paura nella prima serata di sabato per i residenti di una palazzina a Riccione, dove è scoppiato un incendio. Il rogo si è sprigionato all'interno di un appartamento in uno stabile all'incrocio tra la statale Adriatica e viale Abruzzi attorno alle 19.30.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e hanno evacuato lo stabile per precauzione. Un inquilino, rimasto leggermente intossicato dal fumo, è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Le cause dell'incendio sono ancora in corso d'accertamento da parte dei tecnici dei pompieri.