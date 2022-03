Casolare va in fiamme: Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la notte per estinguere il rogo

Incendio nella notte tra sabato e domenica a Santarcangelo. Le fiamme hanno interessato un casolare abbandonato, impegnando per quasi 7 ore i Vigili del Fuoco. Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è sprigionato intorno alle 00.20 nella zona di Ciola facendo intervenire 3 squadre del 115. L'incendio, alimentato dal tetto in legno, ha compromesso la stabilità della struttura e solo verso le 7 la situazione è tornata alla normalità. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.