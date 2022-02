Cassonetto in fiamme, il rogo si espande e prende fuoco anche a un negozio di zootecnica

E' scattato intorno alle 4.45 di giovedì l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco di Rimini nel quartiere dei Padulli dove, sulla Marecchiese, si era sprigionato un incendio. Le fiamme, partite da un cassonetto dei rifiuti, si sono propagate fino ad interessare la zona verdandata di un negozio di zootecnica. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 115 e 8 vigili del fuoco ma, nonostante l'impegno con gli idranti, il rogo ha mandato in cenere il materiale ospitato sotto la struttura e ad essere bruciati sono stati legname, concime, mangime e pellet. Danneggiati dal calore gli infissi dell'appartamento sovrastante al negozio e, per precauzione, una anziana persona che viveva nell'abitazione è stata fatta evacuare in un altro appartamento. Danni anche a un palo dell'illuminazione pubblica. Solo verso le 7.30, dopo 3 ore di lavoro, i vigili del fuoco hanno dichiarato il cessato pericolo. Sono in corso le indagini per accertare la natura dell'incendio e in via Marecchiese è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato.